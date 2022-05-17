Минстрой включил в проект строительной стратегии России пессимистичный сценарий

Минстрой включил в проект строительной стратегии России пессимистичный сценарий, согласно которому показатель из указа президента по вводу 120 млн кв. м жилья к 2030 году не будет выполнен, сообщает РБК.



В стратегии рассматривается развитие отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Согласно пессимистическому сценарию, ввод жилья в 2030 году составит 100 млн кв. м., а в 2035-ом — 118 млн кв. м.

Согласно базовому сценарию, 120 млн кв. м жилья в 2030 году построят. При агрессивном варианте развития рынка, такой уровень сохранится на следующие пять лет. Осенью 2021 года в предыдущем варианте стратегии Минстроя рассматривались лишь эти два сценария.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить ежегодный объем нового жилья до 120 млн кв. м в 2018 году. Предполагалось, что этого показателя нужно было достичь к 2024 году, однако с началом пандемии COVID-19 сроки отодвинули на 2030 год. Достижение этого уровня — основная цель создания стратегии.

Маргарита Головатенко