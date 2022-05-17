В Челнах перенесли рассмотрение дела директора кладбища за превышение должностных полномочий

Фото: Максим Платонов (архив)

Первое судебное заседание по делу директора кладбища Набережных Челнов Ришата Шайхулова пришлось отложить до 6 июля — обвиняемый несвоевременно получил копию постановления о назначении заседания, сообщает пресс-служба горсуда.



Директору кладбища вменяют превышение должностных полномочий, незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. В деле семь эпизодов и шесть потерпевших.

Согласно версии обвинения, в 2020—2021 годах родственники умерших заключали договоры на ритуальные услуги с одним из челнинских предпринимателей. Однако на самом кладбище их встречал Шайхулов — он принуждал родственников отказываться от услуг ИП и заключать договоры с аффилированными организациями. Обвиняемый угрожал, что покойных в противном случае не похоронят. Так люди были вынуждены заключать договоры с фирмами, подконтрольными Шайхулову, по завышенным ценам, указывает Chelny.biz.

Фото: realnoevremya.ru

В конце апреля 2021 года после обысков на городском кладбище на Шайхулова возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 286 «Превышение должностных полномочий». В доме директора челнинского кладбища тоже проводились обыски.

В декабре этого года появилось видео, как Шайхулов перекрыл въезд на кладбище специализированной ритуальной похоронной процессии. Чтобы процессия не смогла проехать, он поставил на въезде свою иномарку. Директор выдвинул свои условия: нужно пройти регистрацию на кладбище и оплатить услуги. Ситуацию удалось разрешить звонком в исполком.

Маргарита Головатенко