Директор челнинского кладбища перекрыл проезд «чужому» катафалку

Директор кладбища Набережных Челнов Ришат Шайхулов перекрыл въезд на кладбище специализированной ритуальной похоронной процессии. Чтобы процессия не смогла проехать, он поставил на въезде свою иномарку, об этом сообщили родственники покойного. Процесс они сняли на видео.



Один из родственников пытался договориться с Шайхуловым. Он выдвинул свои условия: нужно пройти регистрацию на кладбище и оплатить услуги. Ситуацию удалось разрешить звонком в исполком.

Челнинцы написали на директора кладбища жалобу. Как рассказали Chelny-biz.ru работники ритуального рынка, на Шайхулова уже собралась кипа заявлений.

Известно, что в конце апреля 2021 года после обысков на городском кладбище на Шайхулова возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 286 «Превышение должностных полномочий». В доме директора челнинского кладбища тожепроводились обыски.

Маргарита Головатенко