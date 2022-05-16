Минобороны России: в Одессе СБУ выявляет граждан с пророссийскими взглядами

В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обходят жилые дома и частные домовладения для выявления местных жителей с пророссийскими взглядами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он напомнил, что ранее подобные рейды уже были проведены в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и других населенных пунктах. Действия киевского режима демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам украинцев и полное пренебрежение всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

Фото: mil.ru

По словам Мизинцева, граждан, в чьих телефонах обнаружили фото- или видеоматериалы результатов поражения военных объектов Украины российской армией, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию.

Помимо этого, задержанных увозят в неизвестном направлении. Об их судьбах до сих пор нет никаких сведений, передает ТАСС.

Недавно генерал-полковник сообщал, что в Харьковской области среди местных жителей выявляют факты передачи какой-либо информации российским военным и представителям народной милиции республик Донбасса. По его словам, подозреваемые подлежат аресту по статье «коллаборационизм» УК Украины, их увозят в неизвестном направлении.

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Диана Жиленкова