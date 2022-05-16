Российские власти отказались выделять кинотеатрам субсидию на 6,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Российские кинотеатры получили отказ от властей в предоставлении субсидии на 6,5 млрд рублей. Об этом рассказал член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

— То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Как отметил Исаев, из-за отказа в предоставлении поддержки уже с 20-х чисел мая может начаться массовое закрытие кинотеатров. Ожидается, что большинство заведений закроется к концу лета.



Несколько дней назад сообщалось, что киносеть «Синема 5» может уйти из торговых центров Казани, если не смягчатся условия аренды. Как рассказал управляющий директор федеральной сети по регионам Алексей Воронков, на данный момент до 30% кинозалов не показывают фильмы из-за низкого потока посетителей, поэтому их содержание становится экономически нецелесообразным.

Диана Жиленкова