Киносеть «Синема 5» может уйти из торговых центров Казани, если не смягчат условия аренды

Фото: Максим Платонов

Переговоры о возможном прекращении сотрудничества сети кинотеатров «Синема 5» ведутся с владельцами нескольких ТЦ в Татарстане, подтвердил «Реальному времени» управляющий директор федеральной сети по регионам Алексей Воронков.

— Переговоры идут по всей стране, и в Татарстане, но сейчас мы не сможет сказать, откуда придется уйти, — сказал он. По его словам, эти переговоры еще не достигли точки невозврата, после чего можно будет говорить о расставании. По этой причине он не стал конкретизировать названия татарстанских ТЦ.

Исход переговоров зависит от того, согласятся ли владельцы торговых центов смягчить условия аренды кинозалов. По словам Алексея Воронкова, киносети предлагают перейти от фиксированной ставки аренды к плавающим платежам, которые напрямую зависят от оборота продаж киносети, что не устраивает многие ТЦ.

Так как большинство торговых центров в Татарстане принадлежат российским и зарубежным собственникам, то переговоры проходят на федеральном уровне, отметил он. Охотнее идут навстречу татарстанские владельцы ТЦ.

— У нас нет вопросов к ТЦ «Республика», — сообщил Алексей Воронков, дав понять, что уходить оттуда не собирается. Совладелица торгового центра Фаниля Яппарова подтвердила «Реальному времени», что переговоры о прекращении сотрудничества с «Синема 5» не ведутся.

В условиях спада кассовых сборов переход на плавающие платежи мог бы сохранить присутствие кинотеатра в ТЦ, уверен Воронков. По его данным, в настоящее время до 30% кинозалов не осуществляют показы кинофильмов из-за низкой заполняемости залов, поэтому их содержание становится экономически нецелесообразным. Другая мера поддержки — субсидирование кинотеатров из бюджета. Так, власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода выделили несколько десятков миллионов рублей для бесплатного показа кинофильмов.

Луиза Игнатьева