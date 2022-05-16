КАМАЗ опроверг сообщения о выпуске внедорожников под брендом компании

В ПАО «КАМАЗ» опровергли возможность выпуска внедорожников под брендом компании. К опубликованным фотографиям таких автомобилей предприятие отношения не имеет.

Сообщения о возможности выпуска внедорожников стали появляться в Сети в последние полгода. В них обсуждалось производство электрических и дизельных внедорожников.

Фото: telegram-канал ПАО «КАМАЗ»

— В какой-то момент количество данных сообщений достигло критической массы, и уже наши подписчики в комментариях стали спрашивать, когда будет налажен выпуск таких машин на КАМАЗе, — говорится в заявлении компании.



Как заверили в предприятии, все эти сообщения являются фейковыми. Планов о разработке и производстве данных автомобилей в компании нет.

Сегодня стало известно, что КАМАЗ станет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич». Как рассказал руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев, сейчас вопросы технологического сотрудничества находятся на стадии обсуждения.

Диана Жиленкова