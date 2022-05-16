России и Белоруссии запрещено показывать Олимпийские игры 2026 и 2028 годов

Россия и Белоруссия не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав на показ ближайших Олимпийских игр. Тендерные документы принимались до 25 апреля. Таким образом в этих двух странах не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов.

Об этом в своем пресс-релизе сообщает МОК (Международный олимпийский комитет).

Напомним, в 2026 году зимние Олимпийские игры примут итальянский Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля. Летние Игры 2028 года пройдут в американском Лос-Анджелесе с 21 июля по 6 августа.

Эрик Добролюбов