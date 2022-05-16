Минпромторг: новый менеджмент АвтоВАЗа вскоре представит стратегию развития компании

Новый менеджмент автомобилестроительной компании АвтоВАЗ в ближайшее время представит стратегию развития компании. Об этом рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

— Я думаю, что в ближайшее время новый менеджмент АвтоВАЗа, который придет на смену французскому менеджменту, представит новую стратегию развития АвтоВАЗа с учетом существующих договоренностей, — приводит его слова ТАСС.

Фото: premier.gov.ru

В марте АвтоВАЗ временно приостановил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на фоне проблем с поставками электронных компонентов. Также производственная деятельность компании была приостановлена с 30 апреля по 10 мая из-за планового корпоративного отпуска.

Также сегодня стало известно, что КАМАЗ станет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич». По данным Минпромторга, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля Renault в АвтоВАЗе переходит в российскую собственность в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве.

Диана Жиленкова