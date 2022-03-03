АвтоВАЗ приостанавливает выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске из-за проблем с поставками компонентов

Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

АвтоВАЗ приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске в связи с возникшими проблемами поставок электронных компонентов, сообщает «РИА Новости».



Производство приостанавливается с 5 марта на четыре рабочих дня. За этот период предполагается полное и частичное сохранение заработной платы сотрудникам. Сотрудники по своему усмотрению могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.

«5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — отметили в компании.

Фото: premier.gov.ru

Вчера «Соллерс Форд» сообщил о приостановке производства автомобилей с 3 марта в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия. Сборочное производство представительских автомобилей Aurus не остановлено и продолжает работу, несмотря на остановку конвейера «Соллерс Форд» в «Алабуге».

Маргарита Головатенко