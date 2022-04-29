С 30 апреля по 10 мая АвтоВАЗ приостановит производство

АвтоВАЗ приостановит свою производственную деятельность с 30 апреля по 10 мая из-за планового корпоративного отпуска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отпуск запланирован с 4 по 6 мая. С учетом праздничных дней предприятие возобновит деятельность 11 мая.

Также в компании сообщили, что 25 апреля на АвтоВАЗе закончился внеплановый корпоративный отпуск, перенесенный с предстоящего лета в связи с кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения зарплат сотрудников. За это время предприятие планировало накопить необходимый запас компонентов, чтобы обеспечить более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске в мае.

Фото: wikipedia.org

С 6 июня АвтоВАЗ перейдет на четырехдневный рабочий режим сроком на три месяца в связи с кризисом в поставках электронных компонентов. Для сохранения доходов сотрудников в этот период руководство предприятия совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обратились к правительству России. Они попросили о выделении средств для организации временных и общественных работ с оплатой пятого дня.



В начале марта АвтоВАЗ уже приостанавливал работу на четыре дня. За этот период предполагалось полное и частичное сохранение заработной платы сотрудникам.



Дарья Акимова