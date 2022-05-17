На реконструкцию моста в Мамадышском районе Татарстана выделят 46,2 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

АО «Татавтодор» объявил тендер на реконструкцию моста по автомобильной дороге «М-7 «Волга» — Секинесь» — Омарыв в Мамадышском районе Татарстана. Начальная цена договора — 46,2 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики, сообщается на сайте госзакупок.

Исполнителю необходимо демонтировать старые конструкции и ограждения, после чего возвести новые береговые и промежуточные опоры. На них будут укладываться пролетные строения и мостовое полотно. Кроме того, подрядчик должен установить водоотвод с очистными сооружениями, а также проложить временную объездную дорогу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что работы будут выполняться в два этапа — в 2022 году не менее 60 и не более 80 календарных дней со дня заключения договора; в 2023 году не менее 30 и не более 40 дней с 5 июня. Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 июня. Итоги подведут 2 июня.



14 мая стало известно, что Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию моста через реку Булатка на автодороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки в Зеленодольском районе. Начальная цена договора составила — 88,2 млн рублей. Кроме того, в республике реконструируют мост через реку Анзирка в Елабужском районе за 66,8 млн рублей. Работы по ремонту двух мостов планируют завершить до 20 ноября текущего года.

Максим Кокунин