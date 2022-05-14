На реконструкцию моста через реку Булатка в Зеленодольском районе Татарстана выделят 88,2 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию моста через реку Булатка на автодороге «Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки» в Зеленодольском районе. Начальная цена договора — 88,2 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Работы необходимо выполнить на участке км 17 + 430. Работы необходимо завершить до 20 ноября текущего года. Подрядчику необходимо обеспечить демонтаж существующего аварийного моста, расчистку русла реки в границах производства работ, строительство тоннельной части грунтозасыпного моста и т. д.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подать заявку на участие в аукционе можно до 30 мая. Подрядчика определят 1 июня.

Также сегодня стало известно, что в Татарстане на реконструкцию моста через реку Анзирка в Елабужском районе выделят 66,8 млн рублей. Работы планируют завершить до 20 ноября текущего года.

Диана Жиленкова