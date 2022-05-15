В России за сутки выявили 4 956 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 956 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 260 293 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 200 россиян. Всего вылечившихся насчитывается 17 647 179 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 99 россиян. В общей сложности от инфекции с начала пандемии в стране скончались 377 670 человек.

Фото: Максим Платонов

14 мая сообщалось, что в России выявили 5 047 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко