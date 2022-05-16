Главное о коронавирусе на 16 мая: новые штаммы из-за КНДР, симптомы у переболевших спустя два года
На прошлой неделе в Татарстане зарегистрировали в пять раз меньше смертей от COVID-19, чем на предыдущей
- С 1 по 15 мая в Татарстане зарегистрировали 14 случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 991 жителя республики, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Со 2 по 8 мая включительно в республике зафиксировали десять летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. За прошедшую неделю — с 9 по 15 мая — в Татарстане зарегистрировали всего две смерти от COVID-19. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей летальность от коронавируса упала в пять раз.
- Кроме того, согласно подсчетам «Реального времени», в Татарстане с 1 по 15 мая зарегистрировали 2 958 новых случаев коронавируса. Это на 15,5% меньше, чем за предыдущие 15 дней — с 16 по 30 апреля в республике их зафиксировали 3 501. Госпитализировали с коронавирусом с начала мая 853 татарстанца. Это почти 29% от общего числа выявленных с 1 по 15 мая случаев заражения COVID-19.
Вирусолог заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в России позволяет делать повторную прививку раз в год
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на прошлой неделе оказалось минимальным с апреля 2020 года. В стране выявили 32 627 заразившихся, что на 15% меньше, чем за предыдущие семь дней. Число умерших стало минимальным с августа 2020 года. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 724 летальных исхода из-за инфекции, что на 21% меньше показателя предшествующего аналогичного периода. Показатель летальности при этом не изменился и остался на отметке 2,07%. Число выздоравливающих также продолжает сокращаться: с 2 по 8 мая вылечились 54 680 человек, а с 9 по 15 мая — 43 781.
- Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что текущая ситуация с заболеваемостью в России позволит проводить повторную вакцинацию против коронавируса не чаще, чем раз в год. Он отметил, что сейчас медики будут фиксировать легкую форму заболевания из-за накопившегося коллективного иммунитета у переболевших или привитых. Кроме того, свойства векторных вакцин до сих пор остаются неизвестными, а это единственные вакцины, показывающие неплохие результаты, подчеркнул эксперт.
- Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом в КНДР и Китае может спровоцировать появление новых штаммов. По его словам, постоянное поддержание состояния пандемии и активное распространение инфекции помогут COVID-19 распространиться дальше. При этом, по мнению вирусолога, в случае с КНДР проникновение инфекции в другие государства маловероятно из-за закрытости страны, но о такой угрозе со стороны Китая говорить можно.
- Ученые из Санкт-Петербурга изучили связь между мутациями коронавируса и тем, насколько тяжело люди переносят инфекцию. В исследование включили образцы вирусной РНК более полусотни пациентов городской больницы № 40. Выяснилось, что пациенты были инфицированы 14 разными линиями SARS-CoV-2. Пять из них были впервые выявлены в России. Остальные девять оказались завезенными из других государств. Согласно сделанному учеными выводу, мутации в линиях SARS-CoV-2 нероссийского происхождения связаны c повышенным риском летального исхода в исследованной группе.
- Парламентская газета» сообщила, что на сегодняшний день не все победители розыгрыша по результатам вакцинации против коронавируса получили свои призы. Оказалось, что большинство не дождавшихся своего выигрыша — люди, признанные недееспособными. У них возникают трудности с оформлением карты «Мир», а выигрыш можно переводить только на нее. Поэтому Минздрав подготовил постановление Правительства, которое вносит изменения в правила выплаты и получения приза по итогам стимулирующего мероприятия. Чтобы не нарушать права и законные интересы призеров, в проекте постановления срок, в течение которого победитель должен указать в личном кабинете номер своей карты, продлили до 30 сентября текущего года.
- В Нижегородской области к 13 мая коллективный иммунитет к коронавирусу снизился до 36%, сообщили в оперативном штабе. Для сравнения, неделей ранее показатель находился на уровне 38,1%, в начале 2022 года — на уровне 65%. Отмечается, что прививки против COVID-19 сделали 1,97 млн жителей региона, полный курс вакцинации завершили 1,89 млн граждан. Всего областной Минздрав получил 2,39 млн доз вакцин от COVID-19.
- В правительстве Приморья сообщили, что первый этап вакцинации от коронавируса прошли около 2 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Отмечается, что прививка делается препаратом «Спутник М» исключительно добровольно в кабинетах вакцинопрофилактики поликлиник по полису ОМС. По данным регионального Минздрава, в настоящее время две прививки сделали 1 463 подростка. Всего в Приморье завершил иммунизацию 784 301 житель.
- Врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов рассказал, что развитие гепатита может быть связано с острой вирусной инфекцией или с другими факторами, такими как перенесенный коронавирус или увлечение «чисткой» организма. По его словам, исследование, проведенное в Америке, показало, что большая часть случаев невирусного гепатита, причину которых было трудно установить, являлись результатом использования разных средств для очищения организма, в том числе фиточаев. Как отметил врач, коронавирус тоже может спровоцировать развитие невирусного гепатита, так как осложнение бывает трудно диагностировать.
Британские исследователи: 55% перенесших COVID-19 чувствуют симптомы болезни даже спустя два года
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 521 476 369 человек, 6 263 967 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 468 606). На второй строчке — Индия (43 123 801), на третьей — Бразилия (30 688 390), на четвертой — Франция (29 375 134), на пятой — Великобритания (22 361 251).
Больше всего смертей зафиксировано в США (999 602). За ними следуют Бразилия (665 150), Индия (524 241), Россия (370 057, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 465).
- Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса. Ранее Северная Корея впервые с начала пандемии сообщила о выявлении в стране заболевших COVID-19. Так, по данным Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), с конца апреля в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка». Ученые отметили, что из ряда сообщения государственных СМИ можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус.
- За прошедшие сутки в Северной Корее выявили более 392 тысяч человек с высокой температурой, а также восемь пациентов скончались. По данным ЦТАК, общее число заболевших превысило 1,213 млн, из которых более 648 тысяч человек выздоровели.
- Эксперты на телеканале CNN рассказали, что с пятницы по вечер субботы прошлой недели, в Северной Корее было выявлено почти 300 тысяч случаев «лихорадки», от которой скончались 15 человек. Всего же с начала пандемии зафиксировано 820 тысяч случаев заражения, умерли 42 человека. В CNN отметили, что такое малое количество заражений вероятнее всего объясняется недостатком тестов для выявления заболевания. Кроме того, отсутствие четкого понимания у КНДР об опасности распространения коронавируса может привести к «гуманитарной катастрофе».
- Профессор Медицинского колледжа Корейского университета Сеула Ким Син Гон заявил, что большинство людей, которые заразились «лихорадкой» скорее всего болеют коронавирусом. По его словам, несмотря на низкую смертность от «омикрона» в соседней Южной Корее, вспышка в КНДР может быть крайне разрушительной. Жители Северной Кореи в основном остаются непривитыми, в стране не хватает лекарств и медицинского оборудования, отметил специалист.
- Британский журнал Lancet Respiratory Medicine опубликовал исследование, в котором говорится, что 55% людей, госпитализированных с COVID-19 чувствуют симптомы болезни даже спустя два года. Отмечается, что ученые взяли за основу данные 1192 пациентов с острым коронавирусом, лечившихся в госпиталях Уханя с 7 января по 29 мая 2020 года. Средний возраст респондентов составлял 57 лет. Вместе с этим 68% пациентов из фокус-группы сообщили, что испытывали хотя бы один длительный синдром COVID-19 спустя полгода после выписки. 11% пациентов, это каждый десятый, не смогли вернуться к работе.
- Вице-мэр Шанхая Цзун Мин сообщил, что о начале поэтапного снятия антиковидных ограничений в городе и о планах возвращения к нормальной жизни в мегаполисе до конца июня. По его словам, до конца мая поставлена задача значительного снижения числа новых случаев инфицирования и сокращения закрытых на карантин зон. В этот период будет поэтапно сниматься карантин с жилых комплексов, где за последние 14 дней не было выявлено новых случаев коронавируса.
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