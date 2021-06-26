В Казани проходит Сабантуй

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани проходит татарский народной праздник Сабантуй. В нем принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Главная площадка располагалась в поселке Мирный.

«Сегодня казанский майдан по праву чествует лучших хлеборобов и животноводов, именитых ветеранов сельского хозяйства», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

фото: пресс-служба президента РТ

Он отметил, что Сабантуй — это любимый всеми праздник татарского народа. Кроме того, по словам Минниханова, этот праздник приобретает особое значение в Год родных языков и народного единства: «Праздник с одной стороны, демонстрирует богатую культуру татарского народа, а с другой — способствует укреплению братских отношений между представителями разных национальностей и вероисповеданий».



В субботу, 26 июня, в Казани в экстрим-парке «Урам» впервые пройдет молодежный фестиваль «Яңа Сабантуй». На нем выступит группа «Аигел», а также «Усал», K-Ru, Ilgiz, Krapiva.

Алексей Нечаев