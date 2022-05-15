На ремонт мостов в Аксубаевском районе Татарстана направят 91 миллион рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Аксубаевском районе Татарстана планируется отремонтировать два моста общей протяженностью 80,648 погонных метра. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить более 91,1 миллиона рублей.

Отремонтировать планируется следующие объекты:

мост через реку Большая Сульча на трассе «Чистополь — Аксубаево — Нурлат» — Старое Мокшино».

мост через ручей на автодороге «Аксубаево — Федоровка», км 15+110.

На мост через реку Большая Сульча направят 67 миллионов рублей. Необходимо частично демонтировать его конструкции существующего моста, отремонтировать опоры с уширением крайних, уложить плиты проезжей части моста, установить перильное и барьерное ограждения на самом мосту и на подходах в нему. Заданием также предусмотрено устройство очистных сооружений и водосбросных лотков и организованного водоотвода, и другие работы, в том числе по антикоррозионной защите металлических и железобетонных конструкций моста.



Оставшиеся 24,1 миллиона рублей вложат в ремонт моста через ручей на дороге «Аксубаево — Федоровка». На этом объекте требуется выполнить работы аналогичные запланированным на мосту через реку Большая Сульча. Там же необходимо провести двух оцинкованных лестничных сходов и технических средств организации дорожного движения.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На время работ проезд машин организуют по временным объездным дорогам. После завершения ремонта мостов их демонтируют.

Заказчик ремонта мостов — ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчика определят в конце месяца, 30 мая. Работы необходимо завершить до 15 ноября 2022 года.

Напомним, в 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Такую сумму «Реальному времени» назвали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Татьяна Демина