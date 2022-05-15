Слуцкий назвал победу «Урала» в матче против «Рубина» заслуженной

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал победу «Урала» в сегодняшнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги с казанским клубом заслуженной. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга.

— Сложно что-то комментировать. «Урал» был сильнее и одержал заслуженную победу. Могу только поздравить соперника с заслуженной победой, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Тренер отметил, что объективно у «Рубина» много проблем, в течение сезона клуб потерял многих игроков. Он назвал это уникальной ситуацией.

Также Слуцкий рассказал, за счет чего «Рубин» может победить «Уфу» в 30-м туре Российской премьер-лиги. По его словам, это возможно только за счет того, что болельщики придут и будут поддерживать команду.

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» уступил «Уралу» в матче в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Казанский клуб опустился на 14-е место. На его счету 29 очков.

Дарья Акимова