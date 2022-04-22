С начала года в Татарстане предотвратили ущерб водным биоресурсам на 26 млн рублей

По итогам первого квартала 2022 года в Татарстане предотвратили ущерб водным биологическим ресурсам на 26 млн рублей. С начала года из водоемов изъяли более 1,3 тысячи браконьерских орудий лова.

Как сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам, надзорные ведомства зафиксировали 322 административных правонарушения, возбуждено 18 уголовных дел. В выявлении фактов уголовного характера в лидерах оказались Мензелинский и Мамадышский районы.

Фото: realnoevremya.ru

Также на территории Татарстана, в том числе в Казани, выявлено 36 случаев незаконной продажи рыбной продукции. Изъято 63 кг товаров, общая сумма штрафа составила 75,5 тысячи рублей.

В марте в Спасском районе республики возле села Иске-Рязап сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали браконьеров за незаконную охоту. Нанесенный охотничьим ресурсам ущерб оценили в 420 тысяч рублей.



Диана Жиленкова