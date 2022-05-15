В Челнах проживают 4,5 тысячи многодетных семей
В Набережных Челнах проживают 4,5 тысячи многодетных семей — в них воспитываются по три и более детей. Об этом сообщают Chelny-biz.
Отмечается, что в 2 327 семьях родились дети с ограниченными возможностями здоровья.
В Татарстане по состоянию на 18 апреля бесплатными земельными участками обеспечены 64,2% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет.
В Казани этот показатель составляет 40,7%. В Татарстане количество многодетных семей, имеющих и имевших право на бесплатное получение земельного участка, составляет 73 630.
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