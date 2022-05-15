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В Челнах проживают 4,5 тысячи многодетных семей

14:58, 15.05.2022
В Челнах проживают 4,5 тысячи многодетных семей
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Набережных Челнах проживают 4,5 тысячи многодетных семей — в них воспитываются по три и более детей. Об этом сообщают Chelny-biz.

Отмечается, что в 2 327 семьях родились дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по состоянию на 18 апреля бесплатными земельными участками обеспечены 64,2% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет.

В Казани этот показатель составляет 40,7%. В Татарстане количество многодетных семей, имеющих и имевших право на бесплатное получение земельного участка, составляет 73 630.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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