В Челнах проживают 4,5 тысячи многодетных семей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Набережных Челнах проживают 4,5 тысячи многодетных семей — в них воспитываются по три и более детей. Об этом сообщают Chelny-biz.



Отмечается, что в 2 327 семьях родились дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по состоянию на 18 апреля бесплатными земельными участками обеспечены 64,2% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет.

В Казани этот показатель составляет 40,7%. В Татарстане количество многодетных семей, имеющих и имевших право на бесплатное получение земельного участка, составляет 73 630.

Маргарита Головатенко