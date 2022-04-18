В Татарстане 64,2% многодетных семей обеспечены бесплатными земельными участками

Фото: Ирина Анисимова (архив)

В Татарстане на сегодняшний день бесплатными земельными участками обеспечены 64,2% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ со ссылкой на Минземимущество республики.

В Казани этот показатель составляет 40,7%. В Татарстане количество многодетных семей, имеющих и имевших право на бесплатное получение земельного участка, составляет 73 630.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Решение по включению в список на получение приняли по 67 488 семьям, а всего предоставлено в общую долевую собственность 42 523 земельных участка.

Летом прошлого года Минземимущество сообщало, что в Татарстане семьям, имеющим трех и более детей, в общую долевую собственность предоставили 40 042 земельных участка. По всей республике на кадастровый учет для предоставления многодетным семьям поставили 44 270 земельных участков, в том числе в Казани — 7 240, а в Челнах — 3 405.



Татьяна Леухина