Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова

Фото: Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Правительственная телеграмма направлена его супруге — Светлане Ибрагимовой.



— Примите искренние соболезнования татарстанцев и мои лично в связи со смертью Вашего супруга, народного артиста РСФСР Рената Исламовича Ибрагимова, — сказано в тексте телеграммы. — Трудно смириться с уходом столь яркой личности и дарования, творчество которого стало достоянием не только Татарстана, но и всей страны.

Минниханов отметил редкое артистическое обаяние, уникальный талант Ибрагимова и голос, «который нельзя было спутать ни с каким другим». Президент республики указал, что певец одинаково мастерски исполнял и сложные оперные партии, и популярные народные песни, «наполняя их особой глубиной и смыслом, невероятной энергетикой и звучанием».

— Мы глубоко скорбим, разделяем с Вами, со всеми, кто любил и ценил Рената Исламовича, боль этой тяжелой потери. Сил и стойкости Вам в эти трудные дни, — заключил он.

Фото: Максим Платонов

Певец, композитор, актер, продюсер и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов ушел из жизни вчера в возрасте 74 лет. Прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая в Московской соборной мечети. Певца похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.



Известный российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть своего коллеги.

В 2017 году, во время своего приезда в Казань, певец дал интервью «Реальному времени». Прочесть его можно здесь.

Маргарита Головатенко