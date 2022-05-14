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Лев Лещенко назвал смерть Рената Ибрагимова большой утратой

23:25, 14.05.2022
Лев Лещенко назвал смерть Рената Ибрагимова большой утратой
Фото: vk.com/levleshenko

Известный российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть своего коллеги Рената Ибрагимова. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Очень талантливый человек, который своими песнями и творчеством озвучивал целую эпоху, перенеся свое творчество из Советского Союза в сегодняшнюю Россию», — рассказал певец.

По словам Лещенко, он и Ибрагимов были знакомы 50 лет. Он выразил соболезнования близким коллеги и отметил, что жалеет об уходе из жизни последних великих исполнителей советской, классической песни. Лещенко подчеркнул, что Ибрагимов сделал очень многое для того, чтобы озвучить советскую эпоху и ее народа. Его фестивали и концерты безусловно оставили большой след в российском искусстве.

Фото: Олег Тихонов

Ренат Ибрагимов ушел из жизни сегодня в возрасте 75 лет. Певец родился во Львове, в семье военнослужащего. Затем его семья переехала в Казань. Здесь он окончил Казанскую государственную консерваторию и начал работать в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. Всесоюзный успех и известность пришли к нему после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году.

В 2017 году, во время своего приезда в Казань, певец дал интервью «Реальному времени». Прочесть его можно здесь.

Дарья Акимова
ОбществоКультура Татарстан

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