Лев Лещенко назвал смерть Рената Ибрагимова большой утратой

Известный российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть своего коллеги Рената Ибрагимова. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Очень талантливый человек, который своими песнями и творчеством озвучивал целую эпоху, перенеся свое творчество из Советского Союза в сегодняшнюю Россию», — рассказал певец.

По словам Лещенко, он и Ибрагимов были знакомы 50 лет. Он выразил соболезнования близким коллеги и отметил, что жалеет об уходе из жизни последних великих исполнителей советской, классической песни. Лещенко подчеркнул, что Ибрагимов сделал очень многое для того, чтобы озвучить советскую эпоху и ее народа. Его фестивали и концерты безусловно оставили большой след в российском искусстве.

Фото: Олег Тихонов

Ренат Ибрагимов ушел из жизни сегодня в возрасте 75 лет. Певец родился во Львове, в семье военнослужащего. Затем его семья переехала в Казань. Здесь он окончил Казанскую государственную консерваторию и начал работать в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. Всесоюзный успех и известность пришли к нему после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году.

В 2017 году, во время своего приезда в Казань, певец дал интервью «Реальному времени». Прочесть его можно здесь.



Дарья Акимова