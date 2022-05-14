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Умер певец и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов

20:41, 14.05.2022 3
Умер певец и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Фото: Олег Тихонов

Сегодня ушел и жизни певец, композитор, актер, продюсер и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Ему было 75 лет. Об этом сообщается в telegram-канале Mash Iptash.

Ибрагимов родился во Львове, в семье военнослужащего. Затем семья переехала в Казань. Здесь будущий певец окончил Казанскую государственную консерваторию и начал работать в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом пятого Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Всесоюзный успех и известность пришли к нему после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году.

С 1998 года Ибрагимов проживал в Москве.

В 2017 году, во время своего приезда в Казань, певец дал интервью «Реальному времени». Прочесть его можно здесь.

Дарья Акимова
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20:57
    Помним и скорбим. Наш Ренат Ибрагимов.
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  • Анонимно 21:05
    Он был любимец женщин.

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