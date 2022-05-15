Прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая в Московской соборной мечети

Фото: Олег Тихонов

Прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая в Московской соборной мечети, сообщает ТАСС. Певца похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.

— Прощание с Ренатом Исламовичем Ибрагимовым состоится 15 мая (воскресенье) в 15.00 в Московской соборной мечети. В 17.00 состоится погребальная молитва (джаназа-намаз), — сообщили изданию в службе полномочного представительства Татарстана в России.

О смерти Рената Ибрагимова 14 мая сообщил директор певца Александр Яковлев. Артисту было 75 лет. Известный российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть своего коллеги.

Ибрагимов родился во Львове, в семье военнослужащего. Затем семья переехала в Казань. Здесь будущий певец окончил Казанскую государственную консерваторию и начал работать в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, роль Эскамильо в «Кармен».

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом пятого Всесоюзного конкурса артистов эстрады. С 1998 года Ибрагимов проживал в Москве. В 1999 году он основал «Театр песни Рената Ибрагимова».

В 2017 году, во время своего приезда в Казань, певец дал интервью «Реальному времени». Прочесть его можно здесь.

Маргарита Головатенко