В Татарстане зарегистрировали 185 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 15 мая в Татарстане зафиксировано 147 582 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 142 301 человек, в том числе 586 за минувшие сутки.

Умер с начала пандемии в Татарстане 1 991 человек. За сутки зарегистрирован один летальный исход, причиной которого стал коронавирус.

Фото: realnoevremya.ru

14 мая сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 185 новых случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко