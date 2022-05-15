Главное о коронавирусе на 15 мая: сочетание инъекционной и назальной вакцины, «призрак» COVID-19

Фото: Максим Платонов

Рост числа госпитализаций, минимальная смертность

За последние сутки в Татарстане выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. Всего на 15 мая общее количество инфицированных в республике достигло 147 582. Выздоровел за весь период 142 301 человек, в том числе 586 — за минувшие сутки. Всего скончался 1 991 человек, за минувшие сутки — один. Госпитализировали за сутки 41 человека.

В Татарстане на этой неделе, с 9 по 14 мая, зарегистрировали всего два случая смерти от COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, умер один человек. О его смерти стало известно 13 мая.

С 9 по 14 мая в Татарстане с признаками COVID-19 госпитализировали 359 человек. Пик пришелся на 13 мая — сообщалось о 92 таких пациентах. Минимальное количество случаев за указанный период зарегистрировали к утру 9 мая — 26 госпитализированных, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: Максим Платонов

Педиатр: гепатит может развиваться в результате перенесения COVID-19

За последние сутки в России выявили 4 956 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 200 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 260 293 человек, а выздоровевших — до 17 647 179. За сутки болезнь унесла жизни 99 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 377 670 человек.

За последние сутки в России сделали 186 тысяч тестов на коронавирус. Всего на 15 мая в стране, по данным Роспотребнадзора, проведено свыше 292,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

Для наилучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, спад заболеваемости COVID-19 в России не повод для отказа от прививки. Наоборот, он должен стать платформой для увеличения числа вакцинированных, а также переходом на назальные вакцины.

Фото: minzdrav.gov.ru

Профессор кафедры педиатрии МОНИКИ Елена Мескина рассказала, что новый вид детского гепатита может развиваться в результате перенесенного COVID-19. По ее словам, коронавирус таким образом мог повлиять на иммунную систему и вызвать мультисистемный воспалительный синдром. Педиатр обратила внимание на высокую активность гепатита. «Но в целом [болезнь] довольно благоприятно протекает, и на базовой терапии — соблюдение питьевого режима и строгая диета — наступает выздоровление», — объяснила Мескина.

В Литве утилизировано более 46 тысяч доз вакцины от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразился 521 128 871 человек, 6 263 321 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 437 716). На второй строчке — Индия (43 121 599), на третьей — Бразилия (30 682 094), на четвертой — Франция (29 352 290), на пятой — Великобритания (22 361 204).



Больше всего смертей зафиксировано в США (999 570). За ними следуют Бразилия (665 104), Индия (524 214), Россия (369 961, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 465).

Заболеваемость коронавирусом в мире после семи недель снижения вновь начала расти. Всего с 7 по 13 мая зарегистрировано около 3,4 миллиона заражений, что примерно на 0,2 миллиона больше, чем за предыдущий аналогичный период. Вместе с этим смертность продолжает снижаться. Так, четвертую неделю из-за COVID-19 умирают менее 20 тысяч человек.

В Северной Корее за последние сутки выявлено 296 тысяч человек с симптомами лихорадки. Общее число заболевших с конца апреля составило около 821 тысячи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Всего от «лихорадки» за сутки умерли 15 человек. Общее число смертей достигло 42. Выздоровели 496 тысяч человек, на лечении остаются 324 тысячи пациентов. При этом ЦТАК не уточняет, сколько именно заболевших заразились COVID-19. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, КНДР, вероятно, не уточняет число зараженных коронавирусом в связи с нехваткой тестов и иного оборудования для подтверждения инфекции.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Администрация Южной Кореи планирует организовать переговоры с Пхеньяном для обсуждения помощи в борьбе с распространением COVID-19 в КНДР. «Правительство активно изучает возможность официально предложить КНДР провести рабочую встречу в начале недели», — говорится в публикации агентства Yonhap. Официальное обращение направят в Северную Корею по итогам межведомственных консультаций.

В Шанхае с понедельника постепенно начнут открываться торговые центры, рынки и парикмахерские, сообщил заммэра города Чэнь Тун. После смягчения антиковидных мер в таких местах массового скопления людей будут применять меры по предотвращению распространения инфекции. Например, ограничат количество клиентов и сотрудников на рабочем месте.

Ученые Медицинского университета Инсбрука в Австрии сообщили, что следы коронавируса могут несколько месяцев сохраняться в желудке выздоровевшего человека. Исследователи из Стэндфордского медицинского центра в Калифорнии согласились с результатами работы коллег. Эксперты назвали такое явление «призраком» COVID-19. По их мнению, именно из-за остатков болезни в желудочно-кишечном тракте некоторые пациенты месяцами не могут избавиться от симптомов. Затяжной коронавирус диагностируют при сохранении симптомов более 12 недель.

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах не исключает вероятности новой волны опасного дельта-штамма коронавируса. По его словам, серьезный подъем заболеваемости может начаться осенью и это может быть как «омикрон», так и вернувшаяся «дельта». Он указал на необходимость вакцинации против обоих вариантов COVID-19.



Более 46 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna утилизировано в Литве из-за окончания срока годности препарата. В апреле утилизации подвергли 36,2 тысячи доз, в мае — еще 10,4 тысячи. До конца текущего месяца подойдет срок годности еще примерно для 21,6 тысячи доз. Минздрав активно занимается поиском стран, которые хотели бы забрать у Литвы еще годную для применения вакцину. Международная система перераспределения вакцины принять ее не может, так как в ней уже декларировано чрезмерно много препаратов.



Максим Кокунин