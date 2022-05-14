В Татарстане зарегистрировали 185 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 14 мая в Татарстане зарегистрировано 147 397 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 141 715 человек, в том числе 384 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 990 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано 187 новых случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко