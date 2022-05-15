В Татарстане на этой неделе зарегистрировали в пять раз меньше смертей от COVID-19, чем на предыдущей

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 по 15 мая в Татарстане зарегистрировали 14 случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 991 жителя республики, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Со 2 по 8 мая включительно в республике зафиксировали десять летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. За последнюю неделю — с 9 по 15 мая — в Татарстане зарегистрировали всего две смерти от COVID-19. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей летальность от коронавируса упала в пять раз.

По подсчетам «Реального времени», в Татарстане с 1 по 15 мая зарегистрировали 2 958 новых случаев коронавируса. Это на 15,5% меньше, чем за предыдущие 15 дней — с 16 по 30 апреля в республике их зафиксировали 3 501.

Госпитализировали с коронавирусом с начала мая 853 татарстанца. Это почти 29% от общего числа выявленных с 1 по 15 мая случаев заражения COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Выписали в связи с выздоровлением от коронавируса в Татарстане за последние 15 дней 3 724 пациента. С начала пандемии в республике вылечился уже 142 301 человек.

По подсчетам Росстата, в январе — марте 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 1 444 татарстанцев. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 он предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован. Для сравнения: в первом квартале 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 778 жителей Татарстана. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза. Подробнее — в материале «Реального времени».



Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 15 мая читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина