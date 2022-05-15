Гинцбург: сочетание инъекционной и назальной вакцины от коронавируса даст лучшую защиту

Для наилучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом, такое мнение выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, спад заболеваемости коронавирусом в России не должен стать поводом для отказа от процедуры вакцинации и ревакцинации:

— Сегодняшний промежуток, когда заболеваемость идет на спад, нужно максимально использовать для того, чтобы привить от ковида как можно больше людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

В России по состоянию на 13 мая с начала массовой вакцинации против COVID-19 прививку сделали 90 992 878 человек. Завершили курс вакцинации на 13 мая 87 073 090 россиян. В это число входят граждане, которые получили оба компонента вакцины против COVID-19.

Маргарита Головатенко