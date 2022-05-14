Мизинцев: ВСУ разместили склад боеприпасов на территории школы донецкого поселка Нью-Йорк

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ оборудовали опорный пункт, установили тяжелое вооружение и склад боеприпасов на территории жилого массива «Петровская гора» и школы № 16 поселка Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, при этом эвакуация мирных жителей не осуществлялась. Также, по данным Минобороны России, в зданиях и на прилегающей территории школ № 7, 15, 35 в Николаеве, а также в школах № 5, 6 и 9 в Краматорске украинские боевики оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвалах насильно удерживают жителей близлежащих домов.

Кроме того, ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории Северодонецкого химического завода. Мизинцев отметил, что боевики целенаправленно обстреливают позиции ВС России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы потом возложить на них ответственность за уничтожение гражданских объектов и возможные жертвы среди мирного населения.

Фото: кадр видео Минобороны России

Накануне Мизинцев рассказал, что в Харьковской области боевики нацбатальонов спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. По его словам, это происходит на фоне нарастающего топливного кризиса.



Дарья Акимова