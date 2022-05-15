80% россиян выбрали дачу местом проведения летнего отпуска

В этом году абсолютное большинство россиян (80%) выбрало дачу в качестве места проведения летнего отпуска, согласно данным опроса онлайн-гипермаркета товаров «ВсеИнструменты.ру».



Большинство респондентов (34%) объяснили, что собираются провести на даче весь летний отпуск, потому что им нравится такое времяпровождение. 14% выбирают отдых на даче не исходя из предпочтений, а из-за отсутствия средств на поездки. Столько же россиян отметили недоступность направлений, куда они бы хотели поехать.

12% россиян останутся на даче, потому что решили экономить на поездках. 8% сообщили о том, что на даче есть работа, и в их помощи нуждаются. Еще 4% респондентов специально берут отпуск, чтобы доделать все дела на загородном участке, сообщает RT.

Фото: Олег Тихонов

Уже в преддверии майских праздников жители Казани стали на 69% чаще обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом. В марте по сравнению с февралем специалисты по дачному и садовому благоустройству стали востребованнее на 48%, а количество объявлений от специалистов увеличилось на 37% за этот месяц.

Маргарита Головатенко