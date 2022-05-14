В центре Казани заметили большое количество мотоциклов

В центре Казани, на улице Шигабутдина Марджани, около театра Г. Камала, очевидцы заметили большое количество мотоциклистов.

По словам очевидцев, здесь находится около 100 мотоциклов. По какому поводу собрались байкеры, неизвестно. Согласно информации в соцсетях, официальное открытие мотосезона в столице Татарстана должно состояться 21 мая.

С начала апреля спрос на мототехнику с пробегом в Казани вырос на 14,2%. Большим интересом в столице Татарстана пользуются мотоциклы, чем мопеды и скутеры: на долю первых приходится 78,1% спроса, на долю вторых — 21,9%. Средняя цена подержанного мопеда или скутера выросла на 55,6%, до 70 тысяч рублей.

Дарья Акимова