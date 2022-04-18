В Казани мотоциклы пользуются большим спросом, чем скутеры

С начала апреля спрос на мототехнику с пробегом в Казани вырос на 14,2%. Об этом сообщили в «Авито Авто». Большим интересом в столице Татарстана пользуются мотоциклы, чем мопеды и скутеры: на долю первых приходится 78,1% спроса, на долю вторых — 21,9%.

Средняя цена поддержанного мопеда или скутера в Казани выросла на 55,6%, до 70 тысяч рублей.

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Мотоцикл обойдется в несколько раз дороже — в среднем в 230 тысяч рублей, что на 42,9% больше.

Какие мотоциклы в Казани самые популярные:

Дорожные мотоциклы — на них приходится 37,7% спроса. Средняя цена мотоцикла такого класса с пробегом в Казани в период с 1 по 13 апреля составила 550 тысяч рублей. Мотоциклы классов кросс и эндуро — 32,6%. Средняя цена мотоцикла составляет 178,9 тысячи рублей. Спортивные мотоциклы — 19,1%. Их средняя цена в городе — 440 тысяч рублей.

В целом по России за период с 1 по 13 апреля 2022 спрос на мототехнику увеличился на 13,6% по сравнению со второй половиной марта, что указывает на старт сезона, сообщили эксперты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12,5%, что свидетельствует о росте интереса к этому виду транспорта в целом.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в России. От техосмотра освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими только для собственных нужд. Однако эта процедура остается обязательной для такси и участвующих в перевозках пассажиров автобусов и грузовиков.

