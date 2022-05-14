Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре в воскресенье

Жителей Татарстана предупредили об интенсивности метеорологических явлений с вечера субботы, 14 мая, до вечера воскресенья, 15 мая, сообщили в Гидрометцентре по региону.

На территории республики и в Казани местами ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Вечером 14 мая локально ожидается ветер до 23 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

До этого в Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей республики о грозах и сильном ветре в субботу.

Маргарита Головатенко