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Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре в воскресенье

14:41, 14.05.2022
Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru

Жителей Татарстана предупредили об интенсивности метеорологических явлений с вечера субботы, 14 мая, до вечера воскресенья, 15 мая, сообщили в Гидрометцентре по региону.

На территории республики и в Казани местами ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Вечером 14 мая локально ожидается ветер до 23 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

До этого в Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей республики о грозах и сильном ветре в субботу.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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