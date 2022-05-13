Татарстанцев предупредили о грозах и сильном ветре в субботу

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погоды в субботу, 14 мая.



Днем и вечером на территории республики, в том числе и в Казани, местами ожидаются грозы и сильный ветер. Порывы могут достигать до 15—20 м/с, местами до 23 м/с.

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в республике установилась прохладная погода циклонического типа с дождем и сильным ветром, а в отдельных районах с грозами. Она сохранится и в ближайшие выходные.

В субботу, 14 мая, в Татарстане вновь пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.

В воскресенье, 15 мая, небольшой дождь ожидается в отдельных районах Татарстана. Днем он пройдет повсеместно. Местами возможны грозы и усиления ветра до 15—18 м/с. Ночью прогнозируется от +5 до +10°С. Днем потеплеет до +14...+19 градусов.

Маргарита Головатенко