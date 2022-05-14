Погрузка на железной дороге в Татарстане с начала года выросла на 4,7%

Погрузка на железной дороге в Татарстане в январе — апреле 2022 года составила порядка 5,4 млн тонн — это на 4,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги.



Увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов: на 14,7% к январю — апрелю 2021-го, отгружено более 3,9 млн тонн. За указанный период погружено химикатов и соды — 328,4 тыс. тонн (+5,8%); химических и минеральных удобрений — 302,7 тыс. тонн (+10,3%); строительных грузов — 99,7 тыс. тонн (+19,3%) и метизов — 26,1 тыс. тонн (+30%).

Фото: pixabay.com

Также отгружено лома черных металлов — 111,3 тыс. тонн (-28,1%); черных металлов — 47,6 тыс. тонн (-17,9%); жмыхов — 93,5 тыс. тонн (-6,4%); зерна — 75,7 тыс. тонн (-77,5%).

Маргарита Головатенко