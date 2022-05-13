УНИКС уступил «Зениту» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
УНИКС уступил петербургскому «Зенит» в четвертом матче полуфинала Единой Лиги ВТБ. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 75:69 (17:18, 23:19, 17:16, 18:16) в пользу соперника.
Таким образом, счет в серии составил 3:1 в пользу «Зенита». В финале команда сыграет против московского ЦСКА, передает «РИА Новости».
Первый матч серии завершился победой казанского клуба, однако последующие два — поражением. Например, третий матч завершился со счетом 68:67 (16:21, 19:14, 19:16, 14:16) в пользу соперника.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым