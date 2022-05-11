УНИКС уступил «Зениту» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

УНИКС уступил петербургскому «Зениту» в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 68:67 (16:21, 19:14, 19:16, 14:16) в пользу соперника.

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал Лоренцо Браун, который набрал 21 очко. Также отличились Марио Хезонья (14) и Андрей Воронцевич (13).

Следующий матч против петербургской команды пройдет в пятницу, 13 мая. Встреча состоится в столице Татарстана.

Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС также уступил «Зениту» со счетом 67:76 в пользу противника. А первый матч завершился победой казанских баскетболистов.



Диана Жиленкова