Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию вокруг Афганистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Переговоры прошли по инициативе таджикистанской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями касаемо ситуации вокруг Афганистана, учитывая возросшую активность террористических группировок на территории государства. Отмечается, что ведомства России и Таджикистана продолжат активное взаимодействие в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.

Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, президенты обсудили вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей встречи лидеров государств — членов ОДКБ, которая состоится 16 мая в Москве.



В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Афганистане обстановка после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти «Талибана»* стабилизировалась. По его словам, Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003. Запрещена на территории страны.

Диана Жиленкова