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Лавров заявил, что обстановка в Афганистане стабилизировалась

14:59, 29.04.2022
Лавров заявил, что обстановка в Афганистане стабилизировалась
Фото: wikipedia.org

В Афганистане обстановка после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти «Талибана»* стабилизировалась. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: duma.gov.ru

Временный поверенный в делах Афганистана в России от правительства талибов* уже приступил к работе.

— Это первый афганский дипломат, назначенный талибским руководством. Он уже приступил к работе, — уточнил Лавров.

В конце марта он заявлял, что новые власти Афганистана справляются с поддержанием государства на плаву, несмотря на нехватку управленческого опыта и политико-дипломатическое давление со стороны США.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

Татьяна Леухина
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