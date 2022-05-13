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Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

16:21, 13.05.2022 1
Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в правительство ОАЭ соболезнования в связи со смертью президента страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

— Из жизни ушел видный государственный деятель, за годы пребывания на посту сделавший многое для социально-экономического развития страны. Выражаю искренние соболезнования народу ОАЭ, слова сочувствия и поддержки семье и близким в связи с этой тяжелой утратой, — написал Рустам Минниханов.

Фото: wikipedia.org

Президент ОАЭ умер на 74-м году жизни. Он был одним из самых состоятельных людей мира, его активы оценивали в $15 миллиардов. Последние годы он практически не занимался государственными делами, управление Эмиратами он передал наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

Артем Гафаров
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:03
    ОАЭ это пример, как нефтяные доходы работают на повышение уровня жизни всего населения страны.
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