Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в правительство ОАЭ соболезнования в связи со смертью президента страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

— Из жизни ушел видный государственный деятель, за годы пребывания на посту сделавший многое для социально-экономического развития страны. Выражаю искренние соболезнования народу ОАЭ, слова сочувствия и поддержки семье и близким в связи с этой тяжелой утратой, — написал Рустам Минниханов.

Фото: wikipedia.org

Президент ОАЭ умер на 74-м году жизни. Он был одним из самых состоятельных людей мира, его активы оценивали в $15 миллиардов. Последние годы он практически не занимался государственными делами, управление Эмиратами он передал наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

Артем Гафаров