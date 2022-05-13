В Казани продажи школьной формы на последний звонок в этом году выросли на 45%

В Казани продажи школьной формы на последний звонок в этом году выросли на 45% по сравнению с 2021-м, сообщают эксперты «Авито».

Продажи женской школьной формы выросли в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом, а ее средняя стоимость составила 735 рублей. В дополнение к наряду девочки часто выбирают белые фартуки и банты — в этом году казанцы покупали их на 86% активнее. Приобрести аксессуар можно в среднем за 880 рублей. Из обуви чаще всего покупались лодочки (+32%), их стоимость в среднем составляет 740 рублей, а также туфли (52%) — 750 рублей.

Продажи школьной формы для мальчиков увеличились на 41%, а ее средняя стоимость составила 500 рублей. Мальчики дополняют свой образ галстуками или бабочками, в этом году жители Казани покупали их в 2,8 раза чаще. Аксессуары можно приобрести в среднем за 1 160 рублей и 505 рублей соответственно. В качестве обуви наибольшее предпочтение отдается туфлям — их продажи выросли на 6%, а покупка обойдется пользователям в среднем в 656 рублей.

Фото: kzn.ru

Кроме того, многие школы разрешают ученикам выбирать не традиционные наряды для последнего звонка, а соответствовать собственному стилю. Так, девочки нередко выбирают блузки и юбки. Их продажи выросли на 39%. Приобрести одежду можно в среднем за 450 рублей и 280 рублей. Высокой популярностью пользуется и удобная обувь без каблука. Так, продажи балеток выросли на 81%, а кед — на 26%. Приобрести их можно в среднем за 540 рублей и 690 рублей. Мальчики также часто выбирают пиджаки (в 2,5 раза чаще) и брюки (на 53%) более современного стиля. Покупка товаров обойдется в среднем в 820 рублей и 470 рублей.

Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало утвердить последним учебным днем для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов 24 мая. В этот день во всех школах республики прозвенит последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. С 25 мая у первоклассников начнутся каникулы, а у выпускников — экзаменационный период.



Максим Кокунин