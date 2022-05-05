В Минобрнауки Татарстана рассказали, когда у школьников начнутся летние каникулы

Фото: Максим Платонов

Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало утвердить последним учебным днем для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот день во всех школах республики прозвенит последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. С 25 мая у первоклассников начнутся каникулы, а у выпускников — экзаменационный период.

Фото: Максим Платонов

Остальные школьники продолжат учиться до 31 мая. Летние каникулы стартуют 1 июня. Также Минобрнауки рекомендует проводить выпускные вечера не ранее чем с 24 июня.

Клинический психолог Юлия Кочетова считает, что у школьников перегрузка и зубрежка приводят к снижению эффективности подготовки к экзаменам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова