Татарстанца обвинили в покушении на убийство бывшей жены из-за отказа возобновить с ним отношения

40-летнего жителя Кайбицкого района Татарстана заподозрили в покушении на убийство бывшей супруги, сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось вечером 20 декабря 2021 года. Обвиняемый, будучи пьяным, встретил бывшую супругу с работы и пошел к ней домой. В ходе общения с 43-летней женщиной он стал требовать возобновить с ним отношения.



Получив отказ, он взял нож и стал наносить ей удары по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов. Женщина потеряла сознание. Злоумышленник, подумав, что его бывшая супруга умерла, скрылся. Потерпевшую доставили в больницу, ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Обвиняемый признал причастность к преступлению частично. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении татарстанца меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в покушении на убийство обвинили 46-летнего жителя Набережных Челнов. Он гулял по проезжей части и ударил ножом 22-летнего водителя, который вышел к нему из машины. Между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой злоумышленник ударил водителя ножом в грудь и ушел.

Маргарита Головатенко