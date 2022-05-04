Челнинца обвинили в покушении на убийство — он напал на водителя, пытавшегося объехать его на проезжей части

46-летнего жителя Набережных Челнов обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он гулял по проезжей части и ударил ножом 22-летнего водителя, который вышел к нему из машины, сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что 30 апреля 2022 года обвиняемый, будучи пьяным, выгуливал собаку на проезжей части по улице Северной. По дороге в это время ехал автомобиль Lada Kalina, в котором находились водитель и его подруга. Обвиняемый продолжал движение по проезжей части и не реагировал на сигналы водителя. Молодой человек попытался объехать его, но подозреваемый в ответ ударил по автомобилю кулаком.

После этого потерпевший вышел из салона. Между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой злоумышленник ударил водителя ножом в грудь и ушел. Потерпевшего доставили в больницу, ему оказали помощь.

Обвиняемый не признал причастность к совершению преступления. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о его заключении под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

В конце апреля в Татарстане задержали 46-летнего жителя Альметьевского района, подозреваемого в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Следствие считает, что он ударил ножом в грудь своего гостя, а потом скрылся, оставив включенными конфорки газовой плиты.

Маргарита Головатенко