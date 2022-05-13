В Татарстане ведутся строительные работы на восьмом этапе М-12 с мостом через Волгу

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане идет восьмой этап строительства автомагистрали М-12 Москва — Казань с продолжением до Екатеринбурга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России.



Работы уже развернули на большей части восьмого этапа. Отрезок трассы по длине составит 70,762 км. Он пройдет по территории Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского районов республики. Трасса проходит по незастроенной местности в восточном направлении. Она пересекает дороги, инженерные коммуникации, множество естественных преград, таких как реки и овраги.

На восьмом этапе идет работа на 27 искусственных сооружениях из 41. Самый длинный мост на всем протяжении трассы М-12 и самое крупное сооружение — мостовой переход через Волгу, его длина составляет 3362,03 м. Переход состоит из трех балочных строений с основным и дополнительным проходами для судов.

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства трассы на км 663 — км 729 с мостовым переходом через Волгу: «Участок позволит разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга», связать крупнейшие промышленные центры и агломерации Татарстана с сетью скоростных дорог европейской части России и международным коридором «Европа — Западный Китай», — сказано в сообщении.

Фото: russianhighways.ru

В настоящее время уложен асфальт почти на 190 км автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Общая протяженность будущей трассы составляет 811 км.

Недавно министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов рассказал, что строительство трассы М-12 в Татарстане в 2022 году обойдется в 101 миллиард рублей. На строительство дороги М-7 «Волга» на участок обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов направят 5,5 миллиарда рублей. Трасса Шали — Бавлы обойдется в 20,5 млрд рублей.

Маргарита Головатенко