«Автодор»: асфальт уложен почти на 190 км автодороги М-12

В настоящее время уложен асфальт почти на 190 км автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Общая протяженность будущей трассы составляет 811 км. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Всего с начала активных строительных работ в 2022 году уложено более 30 км асфальтобетонного покрытия на М-12. До конца года строители планируют выложить асфальт на 70% будущей трассы. Это 560 км от ее общей протяженности. Отмечается, что из них верхних слой основания уложен на 15% дорожного полотна, нижний слой покрытия — на 6% от всей протяженности трассы.

Кроме того, на втором этапе М-12 за этот год планируется уложить порядка 400 тысяч тонн асфальта. В работах по укладке задействованы 60 человек и 26 единиц техники, среди которых есть асфальтоукладчики, катки и гудранаторы. В пик рабочего сезона хотят задействовать 105 человек и 49 единиц техники.

Фото: russianhighways.ru

В апреле на участке нулевого этапа трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань от ЦКАД до обхода Орехово-Зуева в Московской области начали укладку асфальта. Запустить участок протяженностью более 20 км планируется уже в этом году.



Дарья Акимова