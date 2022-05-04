Строительство трассы М-12 в Татарстане в 2022 году обойдется в 101 миллиард рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане продолжается строительство трассы М-12 Москва — Казань. Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов рассказал, сколько на нее потратят в этом году.

— В 2022 году автодорога М-12 заявляется выполнением 101 млрд рублей, — заявил он.

На строительство дороги М-7 «Волга» на участок обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов направят 5,5 миллиарда рублей. Трасса Шали — Бавлы обойдется в 20,5 млрд рублей.

— Итого мы в этом году в Республике Татарстан должны освоить, построить, отремонтировать, реконструировать дорог и искусственных сооружений на этих дорогах на порядка 170 миллиардов рублей. Такого в республике никогда не было. Поэтому главная наша задача в этом году — сконцентрироваться, организовать взаимодействие всех заказчиков федеральных, республиканских, муниципальных, чтобы эту задачу решить, — рассказал Ханифов.

Фото: Максим Платонов

Всего в 2022 году на программу дорожных работ в Татарстане направят свыше 46 миллиардов рублей. Из них 1,25 миллиарда выделяются из муниципального дорожного фонда. На эти средства в республике в этом году планируется построить 52,5 км дорог. Еще 610,3 км намерены отремонтировать.



Татьяна Демина