Хазиев: на строительстве М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска круглосуточно работает 307 человек

Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радик Хазиев на «деловом понедельнике» поделился подробностями строительства автодороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба района.

По словам Хазиева, работы по второму этапу строительства начались в декабре 2021 года. В настоящее время подготовлена территория под стройку, поставлены производственные базы, завезены материалы, устроены временные подъездные дороги и начались основные строительно-монтажные работы. Также на объекте устроено 689 тысяч кубометров насыпи, а это составляет 30% от всего объема. Здесь круглосуточно работают 307 человек, задействовано 136 единиц техники.

Хазиев отметил, что второй этап обхода Нижнекамска имеет стратегическое значение для Татарстана. Он позволит вывести из города транзитный транспорт, идущий по трассе М-7 через Набережные Челны, а также сократит более чем на час время в пути от Нижнекамска до Казани. Строительство планируется завершить в 2024 году.

Фото: e-nkama.ru

В начале апреля Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства третьего этапа трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он включает в себя строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 33,5 км, одного моста, путепровода и двух транспортных развязок. Одну развязку построят на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Сарманово, вторую — на стыке обхода с основным направлением трассы М-7 возле поселка Сосновый Бор.

Дарья Акимова